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O Consórcio Carneiro, com sede em Apucarana (PR), lançou um grupo de consórcio formatado especificamente para investidores, com até oito formas de contemplação, seis delas sem necessidade de desembolso para lance.

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Segundo o diretor Daniel Carneiro, o participante pode, por exemplo, usar parte do crédito como lance, sem tirar dinheiro do bolso e sem se descapitalizar. Para ele, o grupo é ideal para quem busca alavancagem patrimonial e financeira.

Carneiro afirma que o segmento de consórcios tem crescido muito no Brasil e que o mercado mudou. Hoje, diz, há possibilidades que não existiam antes, como as oito formas de contemplação e a maior liberdade para usar o crédito. “Tudo evolui na vida e o consórcio não é diferente. Ele evoluiu”, resume.

O grupo tem quatro modalidades de lance fidelidade, exclusivas para quem paga as parcelas em dia, nos meses 6, 12, 18 e 24. Segundo Carneiro, a concorrência no lance do sexto mês pode ficar abaixo de 20% do grupo, o que ele considera raro no mercado. Antes, afirma, a concorrência em uma modalidade de fidelidade chegava a 50% ou 60% do grupo.

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Daniel Carneiro é diretor do Consórcio Carneiro - Foto: Tnonline Daniel Carneiro é diretor do Consórcio Carneiro - Foto: Tnonline

Outra novidade da empresa é o Grupo Prime, que não tem precedente no mercado, segundo o diretor. O grupo recebe aportes de um fundo de investimento e da administradora, sem depender apenas dos pagamentos dos participantes para formar caixa. “Esse grupo já começa com um ritmo muito acelerado de contemplação”, afirma.

Em um grupo comum, explica Carneiro, as contemplações começam em uma ou duas cotas por mês, porque dependem da entrada de novos participantes para formar caixa. No Grupo Prime, a projeção é contemplar 10 cotas no primeiro mês e passar de 1.400 em três anos, com picos de até 500 em um único mês. Ele afirma que esse volume de contemplações chega a ser 9 vezes maior que o de um grupo comum.

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Depois da contemplação, o investidor tem dois caminhos. Pode vender a cota de volta à Carneiro, o que, nas palavras dele, geralmente multiplica o capital em ritmo mais acelerado que uma aplicação financeira e permite parar de pagar na contemplação. Ou pode usar a carta para comprar imóveis, ele recomenda a estratégia de utilizar o aluguel do próprio imóvel para pagar o restante das parcelas e fazer a autoquitação dos imóveis, viabilizando, assim, o início de um novo investimento. Isso se configura na proposta de Alavancagem Patrimonial: a aquisição de imóveis com pouco desembolso de capital.





Grupo Prime é oportunidade para quem deseja construir patrimônio com mais possibilidades e estratégia - Foto: Tnonline Grupo Prime é oportunidade para quem deseja construir patrimônio com mais possibilidades e estratégia - Foto: Tnonline

“Temos vários clientes adquirindo patrimônio desembolsando menos de 20% de capital próprio em cada imóvel”, afirma Carneiro, destacando ainda a vantagem desse desembolso ocorrer de forma parcelada, sem necessidade de ter um capital inicial acumulado. Na recompra da cota pela empresa, ele diz haver vários casos de clientes que tiveram rentabilidades acima de 3%, de 5% e de 10% ao mês.

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A empresa recomenda a quem tem dificuldade de guardar dinheiro que o faça em uma cota de consórcio. Em um exemplo hipotético, Carneiro calcula que quem poupa R$ 1 mil por mês levaria 200 meses para juntar R$ 200 mil. Guardando os mesmos R$ 1 mil em uma cota, afirma, a contemplação viria “daqui a um tempo” e entregaria os R$ 200 mil antes de o total ser guardado. É uma antecipação do objetivo sem a cobrança de juros.

Para o diretor, a parcela mensal também ajuda na disciplina. “O boleto ainda te educa. Ele te faz pagar. Só que é um boleto que você paga para você mesmo”, conclui.





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Consórcio Carneiro fica na Rua Miguel Simião, 364, esquina com a Rua Ponta Grossa, em Apucarana - Foto: Tnonline Consórcio Carneiro fica na Rua Miguel Simião, 364, esquina com a Rua Ponta Grossa, em Apucarana - Foto: Tnonline

TRAJETÓRIA E CARTEIRA

Daniel Carneiro tem mais de 20 anos de experiência como investidor em consórcios. A empresa atua desde 2018 com soluções diferenciadas em relação ao consórcio tradicional, direcionadas para o perfil investidor.

Operando em parceria apenas com empresas que são reguladas pelo Banco Central, o Consórcio Carneiro disponibiliza soluções variadas por intermédio de quatro administradoras e neste ano de 2026 a Carneiro superou a marca de R$ 1 bilhão em cartas de crédito sob a sua gestão. Segundo o diretor, a empresa atende milhares de clientes em todo o Brasil, além de brasileiros que vivem no exterior, com atendimentos a distância de forma virtual. A grande maioria, afirma, é formada por investidores.





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