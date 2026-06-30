Clube de Descontos Unimed oferece benefícios exclusivos para clientes da Unimed Apucarana

Além do cuidado com a saúde, os clientes da Unimed Apucarana contam com um benefício que contribui para o dia a dia: o Clube de Descontos Unimed, programa gratuito que oferece condições especiais em uma ampla rede de parceiros locais e nacionais.

Por meio do clube, os beneficiários têm acesso a descontos em farmácias, cursos, cinemas, lojas on-line e diversos estabelecimentos credenciados tanto nas cidades do Vale do Ivaí, como em todo o Brasil. Para utilizar as vantagens, basta realizar um cadastro utilizando o número da carteirinha da Unimed.

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Na região de Apucarana, o programa reúne parceiros nas áreas de saúde, educação e bem-estar. Entre os benefícios disponíveis estão descontos de até em cursos de idiomas e condições especiais em farmácias, como reduções a partir de 30% em medicamentos genéricos.

Os clientes também contam com descontos automáticos em grandes redes de farmácias presentes em todo o país, incluindo Droga Raia, Panvel e Nissei, com vantagens que podem chegar a 43% em medicamentos genéricos e 20% em medicamentos de marca, conforme as regras de cada estabelecimento.

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Além da área da saúde, o Clube de Descontos oferece benefícios em diferentes segmentos, como cursos de capacitação, ingressos para cinemas e parques, além de cupons para compras em lojas como Amazon, Natura, O Boticário, Óticas Diniz, Renner, Riachuelo, Electrolux, Magalu e Netshoes, entre outras empresas parceiras.

Outra novidade são os jogos promocionais JUNTAI, LETRX e MOJX, exclusivos para participantes do clube. Ao jogar, será possível acumular pontos e números da sorte para concorrer a prêmios, como vouchers de compras em lojas parceiras a televisores, em sorteios realizados que serão realizados entre 20 de julho de 2026 e 18 de janeiro de 2027.





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Para aproveitar os benefícios, o cliente deve realizar seu cadastro e acessar as plataformas do Clube de Descontos Unimed, onde é possível consultar os parceiros disponíveis, gerar cupons e conferir as ofertas válidas para a região.

No Paraná: Consulte a página do Clube Unimed Paraná para conferir a lista completa de lojas parceiras em todo o país.

Consulte a página do Clube Unimed Paraná para conferir a lista completa de lojas parceiras em todo o país. Em Apucarana: Visite a página do Clube de Descontos Unimed Apucarana.

Com iniciativas como essa, a Unimed Apucarana amplia o cuidado oferecido aos seus clientes, proporcionando vantagens que vão além da assistência à saúde e contribuem para mais qualidade de vida e economia no dia a dia.





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