Câmara Municipal: Participação, fiscalização e representação

Entre suas principais funções está também a fiscalização da administração pública

A Câmara Municipal tem um papel fundamental no funcionamento da cidade e na relação entre o poder público e a população.

É no Legislativo que projetos de lei são discutidos, propostas são analisadas e decisões importantes para o município passam pelo debate público. Mas o trabalho da Câmara vai além das sessões e votações.

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Entre suas principais funções está também a fiscalização da administração pública, o acompanhamento da aplicação dos recursos municipais e a análise de informações, contas e ações que fazem parte da rotina da cidade.

A Câmara também é um espaço de representação. É por meio dela que demandas da população, dos bairros e de diferentes setores da sociedade podem chegar ao debate público e ganhar encaminhamento institucional.

Outro papel importante é contribuir para a transparência. Ao acompanhar políticas públicas, discutir o orçamento e dar publicidade aos atos legislativos, a Câmara ajuda a aproximar a população das decisões que impactam o dia a dia do município.

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Participar, acompanhar e conhecer o trabalho do Legislativo também é uma forma de exercer acidadania.

Câmara Municipal de Apucarana. A Casa do Apucaranense