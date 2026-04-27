Câmara Municipal: a casa do apucaranense está aberta para você
Mais do que um espaço de leis e decisões, a Câmara é um lugar de diálogo, transparência e participação cidadã
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A Câmara Municipal de Apucarana vem fortalecendo seu compromisso com a população e com o futuro da cidade.
Mais do que um espaço de leis e decisões, a Câmara é a casa do apucaranense — um lugar de diálogo, transparência e participação cidadã.
Nos últimos anos, o Legislativo municipal tem trabalhado para estar cada vez mais próximo da comunidade, promovendo ações que incentivam a presença do cidadão nos debates e decisões que influenciam o desenvolvimento de Apucarana.
As sessões ordinárias, realizadas às segundas-feiras às 19h, são abertas ao público e também transmitidas ao vivo, permitindo que todos acompanhem, de onde estiverem, o trabalho dos vereadores.
Além disso, a Câmara disponibiliza canais diretos de contato e atendimento para que a população possa apresentar sugestões, esclarecer dúvidas e levar suas demandas pessoalmente.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (gabinetes) e das 12h às 18h (setor administrativo), na Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A, bem no coração da cidade.
No portal oficial — www.apucarana.pr.leg.br — o cidadão encontra informações atualizadas sobre projetos de lei, votações, atas, pautas e notícias.
O site também oferece acesso fácil a documentos públicos, transmissões, licitações e serviços legislativos, reforçando o compromisso com a transparência e a responsabilidade institucional.
A Câmara acredita que participar é transformar. Cada voz, cada ideia e cada sugestão tem valor.
Por isso, convida todos os apucaranenses a se aproximar, conhecer o trabalho dos seus representantes e construir juntos uma cidade mais justa, humana e participativa.
Câmara Municipal de Apucarana — Próxima da população.
A casa do apucaranense.