Câmara Municipal: a casa do apucaranense está aberta para você

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A Câmara Municipal de Apucarana vem fortalecendo seu compromisso com a população e com o futuro da cidade.

Mais do que um espaço de leis e decisões, a Câmara é a casa do apucaranense — um lugar de diálogo, transparência e participação cidadã.

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Nos últimos anos, o Legislativo municipal tem trabalhado para estar cada vez mais próximo da comunidade, promovendo ações que incentivam a presença do cidadão nos debates e decisões que influenciam o desenvolvimento de Apucarana.

As sessões ordinárias, realizadas às segundas-feiras às 19h, são abertas ao público e também transmitidas ao vivo, permitindo que todos acompanhem, de onde estiverem, o trabalho dos vereadores.

Além disso, a Câmara disponibiliza canais diretos de contato e atendimento para que a população possa apresentar sugestões, esclarecer dúvidas e levar suas demandas pessoalmente.

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O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (gabinetes) e das 12h às 18h (setor administrativo), na Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A, bem no coração da cidade.

No portal oficial — www.apucarana.pr.leg.br — o cidadão encontra informações atualizadas sobre projetos de lei, votações, atas, pautas e notícias.

O site também oferece acesso fácil a documentos públicos, transmissões, licitações e serviços legislativos, reforçando o compromisso com a transparência e a responsabilidade institucional.

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A Câmara acredita que participar é transformar. Cada voz, cada ideia e cada sugestão tem valor.

Por isso, convida todos os apucaranenses a se aproximar, conhecer o trabalho dos seus representantes e construir juntos uma cidade mais justa, humana e participativa.

Câmara Municipal de Apucarana — Próxima da população.

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A casa do apucaranense.