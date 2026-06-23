Câmara de Apucarana é referência em transparência pública

A Câmara Municipal de Apucarana alcançou um dos mais importantes reconhecimentos da administração pública brasileira: o Selo Diamante de Transparência Pública, a mais alta certificação concedida aos órgãos que demonstram excelência na divulgação de informações e na prestação de contas à população.

A conquista é resultado de um trabalho contínuo de modernização, organização das informações públicas e fortalecimento dos mecanismos de controle social. Com um Portal da Transparência completo, acessível e atualizado, os cidadãos podem acompanhar despesas, contratos, licitações, projetos de lei, atividades legislativas e diversas outras informações de interesse público de forma simples, rápida e transparente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Mais do que um reconhecimento institucional, o Selo Diamante representa um benefício direto para a população. A transparência permite que cada apucaranense acompanhe de perto as ações do Poder Legislativo, fiscalize a aplicação dos recursos públicos e participe de maneira mais ativa das decisões que impactam o município.

Quando as informações são disponibilizadas de forma clara e acessível, fortalece-se a confiança entre o cidadão e o poder público. A transparência amplia o controle social, incentiva a participação popular e contribui para uma gestão cada vez mais responsável, eficiente e comprometida com o interesse coletivo.

O reconhecimento obtido pela Câmara de Apucarana demonstra o compromisso permanente com os princípios da legalidade, ética, eficiência e publicidade, consolidando a instituição como referência em transparência e respeito ao cidadão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas a transparência vai além dos números e relatórios. Ela se fortalece com a participação da comunidade. Por isso, a Câmara convida toda a população a acompanhar as sessões, conhecer os trabalhos legislativos, apresentar sugestões e participar das discussões que ajudam a construir o futuro de Apucarana.

As portas estão abertas para receber cada cidadão, porque a Câmara é um espaço de diálogo, representatividade e construção coletiva. Quanto maior a participação popular, mais forte se torna a democracia e mais próximas ficam as decisões que impactam o dia a dia da nossa cidade.

Visite, participe e acompanhe. A Câmara é sua.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Câmara de Apucarana – A Casa do Apucaranense.

Transparência, participação e compromisso com você.