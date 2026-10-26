Câmara de Apucarana acompanha medidas de recuperação após temporal
Entre as ações recentes, a Câmara aprovou a criação do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil
Após o temporal que atingiu Apucarana em setembro, a Câmara Municipal passou a acompanhar uma série de medidas relacionadas à recuperação da cidade e ao atendimento das famílias afetadas.
Entre as ações recentes, a Câmara aprovou a criação do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, instrumento voltado ao fortalecimento da estrutura do município para o enfrentamento de situações de emergência.
O Legislativo também acompanhou as providências relacionadas ao reconhecimento da situação de emergência e às etapas necessárias para viabilizar o acesso ao FGTS Calamidade, benefício destinado às pessoas que atendem aos critérios definidos para esse tipo de ocorrência.
A atuação da Câmara nesse processo reforça uma das funções do Poder Legislativo: acompanhar temas de interesse público, fiscalizar, solicitar informações e participar das discussões que envolvem decisões importantes para o município.
Além da votação de projetos e da realização das sessões, o trabalho da Câmara também envolve o acompanhamento de políticas públicas, do orçamento, das contas municipais e de demandas que chegam da população.
Esse papel de fiscalização e acompanhamento contribui para ampliar a transparência e fortalecer a participação da sociedade nas decisões da cidade.
Câmara Municipal de Apucarana. A Casa do Apucaranense.