Câmara de Apucarana: a casa do apucaranense e da transparência

A transparência é um dos pilares mais importantes da democracia. É por meio dela que o cidadão acompanha, fiscaliza e participa das decisões que impactam diretamente sua vida. Em Apucarana, esse compromisso tem nome e endereço: a Câmara Municipal.

Muito mais do que um espaço legislativo, a Câmara de Apucarana se consolida como a casa do apucaranense — um ambiente aberto ao diálogo, à participação popular e ao controle social. Cada ação, projeto e decisão é pautada pela responsabilidade com o dinheiro público e pelo respeito à população.

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Esse trabalho sério e contínuo resultou em um reconhecimento oficial: a Câmara Municipal de Apucarana conquistou o 1º lugar em transparência no Paraná, conforme avaliação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), por meio do Índice de Transparência da Administração Pública (ITP). A avaliação analisa critérios como acesso à informação, clareza dos dados, prestação de contas e cumprimento da Lei de Acesso à Informação.

Por meio do Portal da Transparência, qualquer cidadão pode acessar informações detalhadas sobre receitas, despesas, contratos, licitações, folha de pagamento e prestação de contas. Os dados são públicos, organizados e atualizados regularmente, garantindo o direito do cidadão de saber como os recursos públicos estão sendo aplicados.

Além disso, iniciativas como as sessões itinerantes aproximam ainda mais a Câmara da população, levando o debate legislativo para diferentes regiões da cidade e fortalecendo a participação popular nas decisões que constroem o futuro de Apucarana.

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Transparência não é apenas cumprir a lei — é respeitar o cidadão, valorizar o dinheiro público e fortalecer a democracia.

Por isso, a Câmara de Apucarana segue firme no compromisso com a ética, a integridade e a responsabilidade pública.

Câmara Municipal de Apucarana.

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A casa do apucaranense.