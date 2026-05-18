Bilfor Empreendimentos realiza entrega do Life Residence em Apucarana





O Life Residence, primeiro edifício vertical da construtora Bilfor Empreendimentos, foi oficialmente entregue em um evento solene na noite de quinta-feira (14), em Apucarana (PR). Localizado na Rua Noboru Fukushima, na região da Vila São Carlos, o empreendimento teve suas obras finalizadas 17 dias antes do prazo estabelecido em contrato, marco que foi celebrado por construtores, corretores e, principalmente, pelos novos moradores. Assista ao vídeo acima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Bilfor inaugura nova sede com showroom de 1.000 m² no centro de Apucarana

Para a diretoria da Bilfor, a antecipação reflete o planejamento e o respeito aos compradores. Segundo o diretor Samuel Mariano de Carvalho, o prédio foi projetado para atender tanto famílias jovens quanto pessoas em busca de qualidade de vida, beneficiando-se da proximidade com o Lago Jaboti e a área central da cidade. "O cliente espera um prazo e a gente vem e surpreende e entrega antes do prazo", destacou Samuel durante o evento.

O diretor Heitor Van-Dal ressaltou que o projeto foca em um público específico e em uma localização estratégica, aliando a proximidade da área comercial com espaços de lazer da cidade. "Esse empreendimento foi idealizado para famílias jovens, que estão buscando pelo seu primeiro imóvel ou estão fazendo um upgrade de imóvel", explicou. "Estamos a menos de 800 metros aqui do Shopping CentroNorte, então é para quem busca facilidades, que quer economizar tempo de transporte. O Life também é para quem quer qualidade de vida, estamos a menos de 500 metros quadrados do Lago Jaboti", completou o diretor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Erguido em um terreno de 1.743,01m², o projeto arquitetônico e estrutural do edifício é composto por subsolo, pavimento térreo e mais oito andares. Para garantir a exclusividade e o conforto no deslocamento diário dos moradores, o prédio totaliza 48 apartamentos, distribuídos estrategicamente em seis unidades por andar, e é equipado com dois elevadores.

Nos bastidores da construção, o cumprimento antecipado do cronograma exigiu esforço conjunto. Marcos Feliciano de Oliveira, coordenador de obras do Life Residence, ressaltou a dedicação da equipe e que, apesar das dificuldades, a filosofia de trabalho impulsionou os resultados. "Como eu sempre falo para a nossa equipe, a gente tem que fazer as coisas como se fosse para nós. Você tem que chegar num apartamento e perguntar: 'Será que você moraria aqui?' Então esse é o nosso olhar, o olhar da nossa equipe", explicou Marcos.

1 de 11 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

2 de 11 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

3 de 11 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

4 de 11 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

5 de 11 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

6 de 11 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

7 de 11 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

8 de 11 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

9 de 11 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

10 de 11 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

11 de 11 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

Confiança e vendas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na linha de frente com o consumidor, a agilidade e o padrão do empreendimento facilitaram a comercialização. Beatriz Felipetto, corretora da Carvamar Imóveis que acompanhou o projeto desde o começo, destacou o sentimento de segurança gerado no mercado. "Hoje, os clientes vendo tudo pronto, tudo lindo, tudo maravilhoso e com uma construtora que está entregando antes do prazo, é um diferencial muito grande. Eu não vendo algo que eu não acredito que eu possa comprar para mim", disse Beatriz.

Para quem recebeu as chaves, a entrega representa o início de uma nova fase. É o caso da professora Regina Pedroso Vieira, de 58 anos. Após perder o marido, ela procurava um espaço que oferecesse comodidade. "Desde que o meu esposo faleceu eu já vinha procurando um apartamento para a minha segurança mesmo", contou.

1 de 14 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

2 de 14 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

3 de 14 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

4 de 14 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

5 de 14 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

6 de 14 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

7 de 14 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

8 de 14 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

9 de 14 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

10 de 14 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

11 de 14 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

12 de 14 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

13 de 14 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

14 de 14 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

O fim da busca aconteceu quando ela visitou a unidade-modelo do Life Residence, mobiliada pela construtora. Segundo a corretora Beatriz, Regina foi a primeira a visitar o espaço: "Nós abrimos o empreendimento às 9h, às 9h10 ela abriu a porta e falou: 'Beatriz, é isso que eu preciso, é isso que você vai me entregar'".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A cliente confirmou o encantamento imediato ao ver o imóvel. "O Life, sinceramente, foi o diferencial, em todos esses apartamentos que eu havia visto já anteriormente. Então, o Life tem tudo que eu buscava num prédio, num apartamento. E ainda mais que eu fiquei com o decorado, que veio ao encontro de tudo aquilo que eu precisava", diz Regina.