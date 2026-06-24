Bilfor apresenta ELO 28 com foco em lazer e conexão em Apucarana







A Bilfor Empreendimentos apresentou na noite de terça-feira (23) o seu mais novo projeto imobiliário, o ELO 28. O evento, voltado a corretores de imóveis e parceiros, ocorreu no Cine Teatro Fênix, na área central de Apucarana. Com torre única, o edifício se destaca por sua infraestrutura robusta, ampla área de lazer e por sua localização estratégica na Rua Elídio Stábile, conectando o centro da cidade à tranquilidade da região.

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O conceito do projeto busca equilibrar a rotina agitada do dia a dia com o bem-estar e o contato com a natureza. O diretor da Bilfor, Heitor Van-Dal, destaca o propósito por trás do nome e da escolha do terreno, localizado próximo à Praça 28 de Janeiro.

"Sem dúvida o principal diferencial dele é a localização. Daí veio o nome, inclusive. Elo, onde conecta o movimento urbano, o centro, com o vale, a tranquilidade do bairro. Então nós construímos o empreendimento pensando em pessoas que precisam de praticidade, mas que não querem abrir mão da qualidade de vida, de uma vida tranquila, com o conforto da natureza", ressalta Heitor.

A apresentação oficial no Cine Fênix reuniu grande parte dos profissionais do setor imobiliário para conhecerem os detalhes do novo edifício. O diretor Samuel Mariano avaliou o encontro de forma positiva e destacou a importância da escolha do local para o evento.

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“Estamos felizes por trazer um empreendimento para aquela região. Um empreendimento que vai possibilitar que as pessoas resolvam suas vidas dentro do empreendimento, por todas suas áreas de lazer e, ao mesmo tempo, a proximidade do centro vai trazer muita facilidade no dia a dia das pessoas”, comentou. 1 de 11 Gabriela Jacuboski / TNOnline Foto: Autor: Gabriela Jacuboski / TNOnline

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11 de 11 Gabriela Jacuboski / TNOnline Foto: Autor: Gabriela Jacuboski / TNOnline

Construído em um terreno de 1.750 m², o prédio foi desenhado para acompanhar os diferentes momentos da vida familiar e oferecer conforto imediato. As especificações técnicas do edifício incluem:

• 19 pavimentos no total;

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• 90 apartamentos, sendo seis unidades por andar;

• Plantas com área privativa de 70 m², 74 m² e 90 m²;

• Garagem e um box individual para armazenamento por apartamento.

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Um dos maiores atrativos do ELO 28 é a sua extensa área comum de 1.300 m². O espaço abrange diversas comodidades, como piscina coberta e aquecida com raia de 20 metros, piscina infantil, academia, sauna úmida com espreguiçadeiras e espaços voltados aos esportes, como uma quadra de beach sports com dimensões oficiais e regulagem de rede para diferentes modalidades, além de uma mini quadra de esportes.

Para o público infantil, há um kids club com parede de escalada, game room e um playground com piso emborrachado acompanhado de uma praça para os pais. O condomínio também conta com facilidades modernas, como bike station, espaço delivery e um marketplace (mercadinho interno).

A entrega das áreas comuns prontas e equipadas é um compromisso da construtora, para evitar dores de cabeça futuras aos moradores, conforme explica a designer e sócia da Bilfor, Cecília Philipp. "A Bilfor não quer que o cliente se mude para o apartamento tendo que começar a participar de chamadas de capital para comprar eletrodomésticos, móveis, louças, por isso a Bilfor entrega todos os ambientes completamente mobiliados, equipados e decorados", garante Cecília.

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O edifício dispõe de uma área gourmet com capacidade para 30 pessoas e um salão de festas maior, equipado com terraço e capacidade para 60 convidados, onde a cozinha é totalmente isolada da parte social.

Evento aconteceu nesta terça-feira (23) - Foto: Gabriela Jacuboski / TNOnline Evento aconteceu nesta terça-feira (23) - Foto: Gabriela Jacuboski / TNOnline

O corretor de imóveis Thallys Naves, da AT4 Imóveis, acompanhou o evento e destacou que o empreendimento atende às transformações naturais pelas quais as famílias passam ao longo do tempo.

"Apesar de ter um perfil, vamos dizer talvez ideal de público, de moradia nesse empreendimento, a família vai passar muitos anos ali. Então vai passar por várias fases também. Não só fases de família, mas fases de vida. Então aquela pessoa que gosta mais de esporte vai ter o espaço de esporte, aquela que gosta de natureza vai ter a natureza dentro do empreendimento e com vista para fora também", ressaltou.

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O olhar direcionado às diferentes necessidades do público também foi evidenciado pela arquiteta do empreendimento, Cíntia Van-Dal. "Desde as áreas privativas do empreendimento, realmente teve esse pensamento de atender a vários públicos, várias famílias de diferentes momentos de vida. Então a gente tem plantas de diferentes metragens com dois ou três dormitórios, que entendemos que já atende a públicos diferentes", detalhou a arquiteta.