Votar Apucarana é poder olhar no olho do seu candidato e ver suas intenções nas eleições. Olho no olho e poderemos deixar claro o que a cidade precisa, o que queremos do político. Votar em gente da cidade é bom demais.

Como escrevi nesta coluna na semana passada, o prefeito Júnior da Femac está desatando nós na sua administração. Ele acaba de liberar a finalização da obra da escola José Domingos Scarpelini com recursos próprios. Até agora foi feito 53% do projeto e a prefeitura irá terminar a obra. Depois de resolver o Parque das indústrias da Juruba e Residencial Fariz Gebrim, o prefeito resolve mais um problema sério e urgente.

O ex-prefeito de Apucarana e ex-secretário de Saúde, Beto Preto, irá lançar um livro. Os desafios de enfrentamento da pandemia serão o tema da obra. Beto é médico, foi prefeito, secretário de estado e agora será escritor, sempre mantendo o padrão de qualidade.