Apucarana tem 94,6 mil eleitores

Propostas financeiras já estão chegando aos vereadores de Apucarana para trabalhar para candidatos a deputado de fora da cidade. Dinheiro não irá faltar, agora vamos ver se os vereadores vão trabalhar para candidatos apucaranenses ou irão receber dinheiro e trabalhar para candidatos de fora.

Diesel caro

Foi-se o tempo que as pessoas queriam um veículo a diesel para economizar. O preço do litro do diesel está mais caro que o da gasolina. No mês de junho, andar de carro a diesel ficou caro.

Auxílio Caminhoneiro

O Governo Federal quer criar um vale caminhoneiro de R$ 400 para ajudar o profissionais da estrada. Auxílio Brasil, Auxílio Gás e agora agora auxílio caminhoneiro.

Luz

Está chegando no João Paulo a nova iluminação LED. Várias ruas já receberam a nova iluminação e deu para ver a diferença. O João Paulo está ficando iluminado e seguro. A líder do bairro, Eliana Rocha, agradeceu o prefeito Júnior da Femac em nome da comunidade. “Era uma reivindicação dos moradores, que queriam mais segurança”, disse Eliana.

Pedágio

O pedágio do Paraná deve ser um dos principais assuntos da eleição para o governo do Estado. Quanto vão custar as novas tarifas de pedágio? Terão novas praças de pedágios? Quem será o novo governador que irá comandar o novo pedágio? Tudo passa pela eleição do governador.