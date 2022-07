Da Redação

Apucarana tem 94,6 mil eleitores

Vota Apucarana

Ser ou não ser, eis a questão. O vice-prefeito Paulo Vital ainda não sabe se disputará a uma vaga para deputado estadual. Vital não recebeu o apoio do grupo para concorrer.

Agora é seis

Depois da história da gravação do telefonema do prefeito para o vereador, a base da situação, com nove vereadores, ficou sem dois possíveis candidatos a presidente. Mauro Bertoli e Marcos da Vilas Reis estão fora da disputa. O presidente Poim não pode disputar a reeleição, sobrando apenas seis possíveis candidatos.

Moro em Apucarana

A visita do pré-candidato ao Senado, Sergio Moro, em Apucarana chamou atenção pela disposição do candidato em passar por todos os meios de comunicação da cidade. O ex-juiz foi acompanhado do candidato derrotado nas urnas, Rodolfo Mota, companheiro do partido União Brasil.

Mota em todas

O candidato derrotado nas urnas Rodolfo Mota estava com a corda toda ao lado de Moro nas visitas à imprensa. Só para lembrar, Rodolfo já foi Lula, já foi Bolsonaro e agora é Moro. Haja canoas para tantos pés.

Fora Cesar

Dai a César o que é de César. Assim o governador Ratinho Júnior fechou com a federação PSDB/CIDADANIA e tirou Cesar da jogada. A Cesar sobrou uma candidatura ao Senado, sem chance nenhuma de vitória.

