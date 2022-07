Da Redação

São centenas de vereadores espalhados nos 399 municípios do Paraná. Quanto vale um apoio de um vereador para candidato a deputado no Paraná? Ontem conversei com deputado experiente e ele disse: existe uma tabela com três tipos de vereadores. Em cidade de até 10 mil habitantes, o apoio vereador custa cerca de R$ 10 mil. Cidades de até 100 mil habitantes, o custo do apoio hoje é de R$ 30 mil. Já cidades acima de 100 mil habitantes, o vereador pode custar R$ 50 mil.

Vota Apucarana



A cidade de Apucarana pode dar uma lição de união entre políticos apucaranenses e o povo em prol da cidade votando e elegendo gente da cidade para deputado. A população faz sua parte e os políticos que pensem na cidade e deixem seus projetos pessoais de lado pelo bem de Apucarana.

Corrente

Entender como funciona a política com a implantação do Fundão Eleitoral é simples. A pirâmide começa com os líderes de bairros, que viram cabos eleitorais e recebem dinheiro para fazer campanha dos vereadores, que, por sua vez, repassam estes custos e mais o seus custos para o deputado estadual. O deputado negocia o apoio com deputado federal, que paga com o dinheiro que recebe do Fundão para bancar esta corrente. Todos recebendo dinheiro público.

