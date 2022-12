Da Redação

Bertoli chateado

O vereador Bertoli, que está no seu sexto mandato e com três presidências, ainda não entendeu por que foi preterido na escolha dos líderes do grupo da situação para ser presidente. Experiente, Bertoli sabe dar um passo atrás, para depois voltar avançar.

Fim de mandato

Faltam três dias úteis para acabar o governo Bolsonaro. O pessoal dos ministérios limpa as gavetas e se despede do poder. A partir de segunda é novo governo

Sob nova direção

A Câmara Municipal de Apucarana volta a funcionar na segunda-feira dia 2 de janeiro. Sob nova direção e com presidente novo, Prof. Molina. A direção geral deve ficar com Luís Carlos Balan.

Gasolina menos 5

O litro da gasolina em média no Brasil está na faixa de 5 reais o litro. Agora vamos esperar a nova política econômica para que não ocorram aumentos nos combustíveis.

