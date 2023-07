Da Redação

Subiu o tom. O vereador Lucas Leugi usou as redes sociais para falar sobre a oposição de verdade. Para ele, a oposição não pode defender o prefeito de denúncias e também não pode participar de eventos na prefeitura. Lucas disse que é preciso estar do lado da população, das pessoas, e tem certeza que está do lado certo da história.

Bombou

A possibilidade de Beto Preto ser candidato a prefeito divulgada por essa coluna nesta sexta-feira deixou a oposição de cabelo em pé (haja gel). Muita gente brava, muitas reuniões e broncas. Afinal, o terno que estava pronto vai ter que voltar para reparos.

Gabinete do ódio



Ferveu o gabinete do ódio com a repercussão da visita de Rodolfo Mota à prefeitura e a possibilidade de Beto Preto ser candidato nas eleições municipais. Segundo avaliações dos líderes, as duas notícias não foram boas pra Rodolfo. Um verdadeiro tiro no pé.

Beto Preto na ponta



Uma sondagem feita por telefone nos últimos dias deu um grande diferença entre Beto e o segundo colocado. Na sondagem Beto faz 4 por 1 no segundo colocado.

Ditado popular

Fechamos a semana com um ditado popular que tem tudo a ver com os acontecimentos políticos da semana. “Não se faz omelete sem quebrar os ovos.”