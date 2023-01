Da Redação

Férias

Vai sair de férias? Prepare o seu bolso. O custo das estadias nos hotéis nas praias estão o olho da cara. Sete dias em um hotel 4 estrelas em Balneário Camboriú para o casal giram em torno de 10 mil reais. Fora o chopinho, alimentação, passeios, gastos gerais. Não é só a água que é salgada nas praias.

Desafios

O segundo governo de Ratinho Júnior começa com alguns novos desafios urgentes. Fechar o contrato dos novos pedágios para arrumar cerca de 6 mil kms de asfalto. Iniciar a construção da ponte Caiobá/Guaratuba, prometida na campanha, um caos deste verão. O novo aumento do funcionalismo com mais de 20 % de perdas reais. E o principal, também, será a parceria com o governo Lula, já que Ratinho apoiou Bolsonaro.

Molina presidente

É grande a expectativa do mandato de Molina na presidência da Câmara no período 2023/24. Molina já foi presidente e tem experiência para fazer um mandato profissional, visando políticas públicas, e com uma administração de avanços para ter uma gestão moderna. Molina ganhou uma chance para dar saltos mais altos em sua carreira política ou voltar para casa.

Bola cheia

Quem está com a corda toda neste novo mandato de Lula é Rosângela da Silva, a Janja, sua mulher e primeira dama. Janja tem participado muito da administração, deu pitaços nas escolhas de ministros e agora trabalha em um gabinete ao lado de Lula.

