Apucarana tem 94,6 mil eleitores

Dobrada

Está em andamento uma dobrada que pode mexer com os votos em Apucarana. O candidato derrotado na última campanha municipal, Rodolfo Mota, deve fechar uma dobrada com o candidato à reeleição como deputado federal sargento Fahur, que na última eleição fez mais de 9 mil votos em Apucarana. Fahur é o candidato que tem mais seguidores nas redes sociais e, com Rodolfo , deve fazer uma dobrada forte em Apucarana.

Liderança

O empresário Luís Bertoli abriu mão de sua candidatura para ajudar Apucarana, deixando o caminho livre para Paulo Vital. Bertoli já confidenciou a amigos que não abrirá mão de disputar a eleição para prefeito em 2024, representando os empresários da cidade.

Federal

O deputado federal Sérgio Souza está correndo o Paraná. Sérgio foi muito bem votado em Apucarana na última eleição e nesta tem o apoio de mais de cem prefeitos. Assim, certamente fará uma excelente votação. Vale destacar que o deputado liberou vários recursos para a nossa cidade, como os utilizados no Centro de Oncologia e no Centro Esportivo Caixote, obras importantes para Apucarana.

