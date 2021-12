Da Redação

Um feliz Natal a todos os amigos e leitores

Quero desejar um feliz Natal a todos os leitores deste blog. São milhares de pessoas que todos os dias acompanham as notícias de nossa política local, estadual e nacional. Foi um ano difícil para o povo. Inflação alta, luz, água, gás e gasolina, tudo subiu e muito, enquanto o salário continua o mesmo.

Cerca de 14 milhões de pessoas continuam sem empregos, 19 milhões passam fome e mais de 70% das famílias estão endividadas. Assim chegamos ao final do ano de pandemia. Chegou a hora de reunir a família, encontrar os parentes, os amigos e comemorar o Natal. Quem irá viajar após o natal para praias, cuidado com as estradas, que agora estão sem pedágios.

Grandes acidentes têm marcado no final de ano, uma combinação de muito movimento e imprudência. Vamos curtir a vida, as férias, sorrir, agradecer por estarmos aqui, abraçar e receber tudo de bom neste Natal. A todos um feliz Natal deste velho amigo aqui. Muita paz e muito amor para todos.