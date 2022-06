Da Redação

Vota Apucarana

Três vereadores de Apucarana já definiram em quem votar em outubro. O presidente Poim e a vereadora Professora Jossuela irão trabalhar para eleição do candidato Beto Preto. Já o vereador Moisés Tavares irá trabalhar para deputado Tercílio Turini, de Londrina.

Os mais votados

Três candidatos a deputado federal devem atingir a casa dos trezentos mil votos no Paraná. São eles: Beto Richa, do PSDB; Gleisi Hoffmann, do PT, e Deltan Dallagnol, do Podemos. Os três, conseguindo votações expressivas, devem eleger para seus partidos outros candidatos.

Dia dos Namorados

O comércio de Apucarana espera boas vendas para o Dia do Namorados. A terceira melhor data do ano para o comércio, neste ano, é comemorada no domingo. Com cerca de 60% de endividados no País, fica difícil dar presentes nesta data.