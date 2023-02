Da Redação

Terminal velho

O atual Terminal Urbano de transporte coletivo começou a ser construído 1958, pelo então prefeito Jorge Maia, e ficou pronto 1962, sendo utilizado como rodoviária de Apucarana e o mercado das feiras. No final dos anos 90, com a construção do novo terminal rodoviário, o prédio passa por reforma e vira Terminal Urbano e espaço da Feira do Produtor, que foi criada pelo prefeito Valter Pegorer. O prédio tem 60 anos e com apenas uma reforma a revitalização é uma obra urgente para cidade, uma vez que é um local onde centenas de pessoas passam todos os dias. As chuvas que entram pelo telhado, a descoberta de criação de ratos no jardim da frente e o péssimo estado do prédio teriam que passar a ser prioridade entre obras a serem realizadas em Apucarana.

Notícia triste

As mortes de cerca 50 pessoas com as chuvas no litoral de São Paulo é a notícia triste de um carnaval chuvoso. Outra notícia que marcou foi a venda de um litro de água por R$ 93 na região das chuvas. Tirar proveito de uma situação desta... A ganância dos comerciantes deveria ser penalizada pelos governos. Até quando vai ter gente querendo levar vantagem em tudo? Um absurdo.

