Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana tem 94,6 mil eleitores

O assessor

Tem político que não aprende mesmo e deixa a sua campanha na mão do assessor. O cara passa a mandar em tudo, inclusive no candidato. Este tipo de assessor gosta de aparecer mais do que todo mundo e com a experiência de bajulador sabe bem como inflar o ego do candidato. Atenção políticos, assessor bom é aquele que não aparece e faz várias campanhas para o mesmo candidato porque tem resultados. Diga não aos enganadores de plantão.

continua após publicidade .

Vota Apucarana

Stela Maris Santini concorre ao cargo de deputada federal pelo PSDB. A candidata é servidora pública e atua na área da saúde há 33 anos, além de ser mestre e doutora em saúde coletiva. Uma ótima opção de voto para os apucaranenses.

Jacovós

O deputado estadual Delegado Jacovós, que fez 27 mil votos na última eleição, deve repetir a votação novamente. Jacovós foi delegado-chefe em Apucarana, onde sua votação foi mais expressiva e pode dobrar com o deputado federal Sargento Fahur, que concorre pela reeleição.

Siga o TNOnline no Google News