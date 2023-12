Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Sonho de pai

continua após publicidade .

Conheci Ratinho Pai em 1975 na TV Tibagi onde eu trabalhava e Ratinho participava de alguns programas vindos de Jandaia do Sul.

Em 1.977, trabalhamos juntos no programa Mário Vendramel, viajando o Paraná fazendo shows, ele Ratinho produtor e eu cinegrafista.

continua após publicidade .

Nos desligamos em 79, e voltamos a nos encontrar no início dos anos 90 já em Curitiba, ele repórter policial de rádio e TV e eu trabalhando no governo.

Ratinho virou deputado federal, e depois ganhou um programa nacional na CNT onde começou aparecer para o Brasil e explodiu de audiência no SBT.

A gente sempre se encontrava, uma vez fui no seu escritório na rua sete de setembro, almoçar com ele, e ele me disse que ainda tinha um sonho.

continua após publicidade .

Que era ver o filho dele governador do Paraná.

Ratinho Jr. já era deputado federal, e virou deputado estadual mais votado da história do Paraná, fazendo uma bancada de 13 deputados.

Depois tentou a prefeitura de Curitiba perdeu, mas ganhou a simpatia dos curitibanos.

continua após publicidade .

Depois foi candidato ao governo vencendo em todo Paraná. Em seguida, veio a reeleição.

Agora tenho certeza, se encontrar Ratinho ele vai dizer: “Curisco, eu tenho outro sonho, ver meu filho subindo a rampa do Planalto como presidente”

Eu vou responder “durma rápido que seu sonho está para acontecer”.