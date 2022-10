Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Maioria contra

Sete vereadores da situação votaram contra o requerimento do vereador Moisés Tavares sobre o possível contrato entre Secretaria de Comunicação da Prefeitura e o cartunista Lúcio Oliveira, criador do personagem Edibar. Os vereadores não estão preocupados com os gastos da parceria e muito menos com possível prejuízo de imagem do município, tendo um personagem bêbado e machista como garoto propaganda.

continua após publicidade .

Conversa de boteco

O vereador Mauro Bertoli, líder da situação, disse na Câmara Municipal de Apucarana que o assunto da contratação do personagem Edibar pela prefeitura é conversa de boteco. Tá certo o vereador Mauro Bertoli, só no boteco que passa pela cabeça de alguém contratar um personagem bêbado e machista para divulgar um município.

Acabou

Hoje é sexta, penúltimo dia de campanha eleitoral, últimas promessas dos candidatos e também fim dos agrados aos eleitores. Auxílio Brasil a 600 reais, empréstimos baratos, pedágios liberados, gasolina a 5 reais...isso tudo será revisto depois da eleição. Fique de olho e vote no domingo..

Siga o TNOnline no Google News