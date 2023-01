Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Festa

continua após publicidade .

Será grande a festa do aniversário de Apucarana. Mais de 3 mil pessoas devem participar da corrida no dia 28 de janeiro. Com festa de barracas de comidas típicas e show do cantor Leonardo, vai faltar lugar na Praça Rui Barbosa. O prefeito Junior da Femac está montando um esquema de segurança para dar tranquilidade para as famílias que participarem da comemoração.

Derrotas

continua após publicidade .

Aprender com as derrotas é o básico para os políticos. O ex-governador Leonel Brizola dizia: “político tem que aprender lamber as feridas das derrotas”. Tem que dar um passo atrás e esperar a hora de vencer de novo. O resultado das urnas é soberano, traduz a vontade do povo.

Beto exemplo

O político Beto Preto, de Apucarana, é exemplo de saber aceitar perder e dar a volta por cima. Em 2004, perdeu a eleição para prefeitura. Em 2008 tentou de novo, estava com a eleição ganha e acabou perdendo nos últimos dias. Em 2012 voltou a disputar e ganhou a prefeitura, na reeleição em 2016, voltou a vencer com cerca de 90% dos votos válidos. Ano passado disputou uma nova eleição e fez mais de 200 mil votos para deputado federal. Beto prova que não adianta chorar e sim trabalhar para vencer.

continua após publicidade .

Financiadores

O Ministério da Justiça, em suas investigações, aponta que três estados - Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo - estão entre os estados com mais financiadores dos atos do último domingo. A conta vai chegar e os mais de 100 empresários já listados deverão se entender com a justiça.

Contra

Assim como a maioria dos políticos, o povo ficou ao lado da democracia e contra a tentativa de golpe no domingo. Agora o Datafolha divulga uma pesquisa que 93% da população condena os ataques terroristas. A mesma pesquisa aponta que 77% acreditam que os envolvidos serão condenados.