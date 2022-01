Da Redação

Senador Álvaro Dias assume a presidência do Podemos estadual

O senador Álvaro Dias assumiu a presidência do Podemos estadual. O encontro foi nesta terça-feira (25) em Curitiba e contou com a presença da presidente nacional Renata Abreu, do candidato Moro e dos três senadores do Paraná e membros do podemos do estado.

Álvaro Dias assume o partido neste ano eleitoral para deixar o partido ainda mais forte nas eleições. O partido Podemos tem Moro como candidato a presidente e, no Paraná, deve apoiar o candidato Ratinho Júnior para o governo, e ter o senador Álvaro como candidato ao Senado.

FEDERAÇÕES PARTIDÁRIAS

Estreiam nesta eleição as federações partidárias, que serão a associação de partidos para disputar a eleição. Ao contrário das coligações, a federação é para os quatro anos do mandato. Os partidos se aliem nas eleições para tempo de TV e divisão do Fundão eleitoral. As federações nacionais irão valer no estado.

OS MAIS VOTADOS

Três candidatos a deputado federal devem atingir a casa dos trezentos mil votos no Paraná. Beto Richa, do PSDB, Gleisi Hoffmann, do PT e Deltan Dallagnol, do Podemos. Os três, conseguindo votações expressivas, devem eleger para seus partidos outros candidatos.

CAMPEÃO DE VOTOS

Para deputado estadual, o campeão de votos deve ser o atual deputado estadual Alexandre Curi. Curi fez 147 mil votos em 2018 e agora deve chegar na casa dos duzentos mil votos.

COVID

O número de casos não para de crescer em Apucarana, no estado e no País. Apucarana deve fechar o mês com cerca de dez mil pessoas contaminadas somente em janeiro. E depois de trinta dias sem mortes em Apucarana, na segunda-feira foi confirmado um óbito por covid.