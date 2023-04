Da Redação

Escolas

Seguem os treinamentos de integração entre Polícia Militar e escolas e CMEIs para defesa contra possíveis ataques. As rondas da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal seguem firme nas escolas. O prefeito Júnior da Femac está concentrando todas suas energias no combate a violência nas escolas.

Sugestão

A nossa coluna quer sugerir as autoridades que façam também reuniões com pais e mães e encontros com policiais e psicólogos para fazer um trabalho preventivo com filhos dentro de casa. Qualquer alteração de comportamento e atitudes estranhas em casa ou nas redes devem serem detectadas pela família. Lembrando que é importante as famílias estarem atentas à formação moral e emocional dos filhos.





