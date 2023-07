Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Prefeitura de Apucarana distribuiu para seus 12,5 mil alunos das creches e escolas municipais, tênis e meias. Um dinheiro bem gasto, já que ajuda os pais de família. Com uniforme completo, material escolar, merenda boa e transporte escolar em ônibus novos, a Secretaria de Educação cumpre seu papel na administração.



continua após publicidade .

Agressão

No sábado, uma senhora de idade foi agredida dentro de sua casa por um morador de rua em plena Praça 28 de Janeiro. Falta segurança pública, falta Guarda Municipal cuidando das praças, do comércio, das pessoas. Enquanto isso, a Câmara de vereadores quer aumentar o número de vagas. Ao invés de contratar guardas municipais, médicos para os postos de saúde, querem ‘contratar’ novos vereadores.

continua após publicidade .

Cidade perigosa

Ontem uma leitora de nossa coluna, que mora no centro da cidade, disse que tem medo de levar o lixo para fora de casa por insegurança. Segundo o relato, ela fica o dia todo em casa com cadeado trancado e cerca elétrica ligada. A situação piorou muito da pandemia para cá. Os moradores de rua avançam nos idosos e também atacam motoristas nos carros, principalmente as mulheres.

Orçamento

continua após publicidade .

O problema da Câmara está no orçamento anual, já que 70% do valor é para pagar salários e adicionais dos vereadores e funcionários. Hoje sobra dinheiro. Nos últimos anos, muitos funcionários de confiança foram contratados com salários elevados e pagamentos de FG e diárias. Sobrando dinheiro, alguns vereadores querem aumentar o número de vagas de 11 para 19. É bom lembrar que em caso de sobra do dinheiro referente aos 70% do orçamento, a sobra volta para prefeitura.

Gastos



A Câmara gasta muito em café, todinho, suco e bolachas distribuídos para funcionários e visitantes. Paga salários de assessores iguais aos dos vereadores. E muita FG acima do viável.

Siga o TNOnline no Google News