Sangue novo

Júnior da Femac deu um mexida no time de secretários e já está dando resultado, sangue novo, vontade de trabalhar. Júnior ainda deve mexer em algumas peças para azeitar a máquina. Deve pintar gente nova em breve.

Contas aprovadas

O prefeito Júnior da Femac está firme e forte no seu propósito de entregar as 44 obras até dezembro do ano quem vem. Com as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas e Câmara Municipal, Júnior não perde tempo. ‘O jeito é falar pouco e trabalhar, para isso que fui eleito’, diz ele.

Novo Mota

O pré-candidato a prefeito Rodolfo Mota está de visual novo para participar da eleição. Rodolfo, que é jovem, ficou mais moderno com seu novo visual. É bom lembrar que a cidade de Apucarana tem horário gratuito de TV e, portanto, ter um boa imagem é fundamental.

Ciretran sem chefe

A Ciretran de Jandaia do Sul está sem chefe há dois meses. A Cohapar regional, com sede em Apucarana, também está sem chefia.

