Sem Bolsonaro

O candidato derrotado nas últimas duas eleições, Rodolfo Mota, não terá o apoio de Bolsonaro na eleição de prefeito. Em Apucarana, Bolsonaro e Michele irão apoiar Adan Lenharo, jovem e evangélico. Mota não tem apoios importantes e poucos candidatos a vereador de muitos votos ao seu lado.

Grana curta

Já escrevi várias vezes aqui na coluna que dinheiro não aceita desaforo. A secretaria de educação gastou cerca de R$ 14 milhões em materiais escolares, carros e implantou o sistema Maxi de ensino, que custou para prefeitura cerca de R$ 4,7 milhões. Agora precisa colocar segurança armada nas escolas e não terá dinheiro para contratar cerca de 120 guardas para as 36 escolas e 24 centros infantis.

Val prefeito

Não convide o empresário Val Marques para ser candidato a vice prefeito. Val já foi candidato a vice em 2004 junto com Lucimar Scarpelini e não gostou da experiência. Val só aceita ser candidato a prefeito e espera o momento certo para colocar seu nome na briga pela prefeitura.

Lucas e Arilson

O vereador Lucas Leugi tem conversado muito com o deputado do PT, Arilson Chiorato. Lucas, que vai para o PSDB de Beto Richa, espera o apoio do PT a sua candidatura a prefeito.

Vital livre e solto

O pré-candidato a prefeito Paulo Vital, candidato do PSD a prefeito de Apucarana, com apoio de Beto Preto e Ratinho Júnior, não tem participado de eventos ao lado de Júnior da Femac. Vital tem andado mais com Beto Preto em suas visitas em Apucarana.