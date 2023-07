Da Redação

Foi realizado na manhã da última terça-feira, um café com pastores na Prefeitura de Apucarana. O pré-candidato a prefeito Rodolfo Mota compareceu e participou da oração. Nos corredores da Prefeitura, o comentário era um só: Rodolfo prefeito, Jossuela vice. Enquanto se fala na volta do gabinete do ódio, a prefeitura faz oração para espantar todos os males.

Juntos na Prefeitura

O vereador e pré-candidato Lucas Leugi fez o seguinte comentário ao ver a foto de Rodolfo Mota e Junior da Femac na reunião. “Que ótimo que eles estejam juntos, vamos ganhar de todos juntos”.

Sessões noturnas

A Câmara Municipal de Apucarana passa fazer a primeira sessão ordinária do mês à noite, a partir das 19h30. A primeira sessão no horário noturno será segunda-feira, dia 7 de agosto, na volta do recesso. O presidente Molina irá fazer um projeto piloto, realizando as primeiras sessões dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro à noite. As demais sessões continuam à tarde. A ideia é trazer mais gente para participar das sessões.

Estranho no ninho

Muitos estranharam a presença de Rodolfo Mota no café com os pastores. O pessoal da Prefeitura jura que não mandou convite. Já Rodolfo deve ter ido para ir se adaptando ao novo local de trabalho.

Ditado popular

Papagaio que acompanha João-de-Barro vira ajudante de pedreiro.

