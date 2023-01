Da Redação

Sumido

Rodolfo Mota, candidato nas últimas quatro eleições, anda sumido da política. Rodolfo, que já foi Lula em 2012 e virou Bolsonaro em 2022, deve estar meio confuso neste período atual da política. Professor de Direito, ele deve ter ficado chateado com os ataques ao STF e principalmente à democracia. Em 2024, Rodolfo volta, possivelmente para ser candidato a prefeito.





Vital na pista

O vice prefeito Paulo Vital começou o ano forte, fazendo política. Está sempre junto com Junior da Femac nos eventos, reuniões e viagens. Também sempre aparece ao lado de Beto Preto. Vital será o candidato do grupo da situação na disputa da prefeitura.





Pedágio

O governo do Paraná anunciou que está tudo certo para licitação do pedágio do Paraná. Já a o pessoal do PT do Paraná disse ontem que não é bem assim, que irá conversar com ministro do Transporte e que nada está certo.





Trabalhando

Os vereadores de Apucarana voltam a trabalhar neste sábado em duas sessões extraordinárias a partir das dez horas. Assunto: reajustes salariais.





Aumento

Os comentários ontem em Curitiba davam conta que o índice de aumento do governo do Estado do Paraná para o funcionalismo será de 6%. Se confirmar este índice, vai dar chiadeira já que as perdas nos últimos anos ultrapassam a 20%.