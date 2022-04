Da Redação

Roberto Requião se filia ao PT em evento na sexta-feira

PT

Dia 18, sexta-feira, o ex-governador Roberto Requião passa a ser filiado do PT. Com isso, será candidato a governador pelo partido com o apoio de Lula.

Bolsonaro e a vacina

O presidente Bolsonaro deve mudar o discurso antivacina na sua campanha eleitoral. Aliados já mostraram para o presidente que é bobagem falar contra a vacina, já que mais de 70% da população tomou o imunizante e o mesmo é eficaz e segurou a pandemia. O governo deve falar que comprou 400 milhões de doses.

Guto no Senado

O PP - Partido Progressista - reuniu em Curitiba suas estrelas para receber novas filiações, entre elas o deputado Guto Silva para ser candidato a senador. Guto saiu do PSD, partido de Ratinho, por não ter apoio do governador a sua candidatura e agora vai para um partido da base de Ratinho. O governador deve apoiar Alvaro Dias para o Senado.