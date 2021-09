Da Redação

Repercutiu nas redes sociais; entenda

Minha nota na coluna de terça-feira (28), chamando a Câmara Municipal de Apucarana de puxadinho, repercutiu nos meios políticos e nas redes sociais. Um leitor da coluna lembrou que a Câmara gastou cerca de um milhão de reais em uma reforma, sendo que o prédio pertence à Prefeitura.

Discurso forte

Usando seu espaço na tribuna da Câmara Municipal, o vereador da oposição Lucas Leugi fez um discurso forte, cobrando a prefeitura por obras paradas e citou três creches e a escola Zé Scarpelini.

Reclamação

Já o vereador Moisés Tavares usou a tribuna da Câmara para reclamar que seu pedido de informações sobre Refis está parado na Câmara. O vereador quer saber quando a prefeitura irá fazer um Refis para que os contribuintes possam negociar seus débitos e pagar suas dívidas com a prefeitura. Moisés acha que a solução do Refis é boa para contribuinte e também para a prefeitura, que acaba recebendo as dívidas.