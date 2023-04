Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A prefeitura de Apucarana realizou uma grande reforma no telhado do Terminal Rodoviário. Uma obra necessária, mas agora a prioridade do município deve ser o prédio do terminal de ônibus municipal, onde chove mais dentro do que fora.

continua após publicidade .

Decisão

Esta semana será decisiva para o deputado federal Beto Preto. Ou fica deputado federal, ou abre mão do mandato e assume a Secretaria de Saúde do Estado. Beto sonha alto e deve voltar para o Paraná para continuar sua carreira de sucesso.

continua após publicidade .

Agosto

O aumento de salários dos funcionários públicos estaduais, de 5,79%, só entra em vigor em agosto. Isso porque o governo alterou a data base que vigorava em maio. Os funcionários já tiveram aumentos de alugueis, luz, água, IPVA, mas só terão reajuste salarial em agosto. A conta não fecha no orçamento do servidor.

Mortes

continua após publicidade .

As estradas brasileiras fecharam 2022 com 5.432 mortes. Em cada dez acidentes, nove são causados por falhas humanas. As estradas também não ajudam, muitas pistas únicas e muitos buracos. Três motivos fazem motoristas causarem acidentes: imprudências, estresse e alcoolismo.

Fome

A prefeitura de Apucarana combate a fome com vários programas: Feira Verde, Restaurante Popular, hortas solidárias e distribuição de 6.500 cestas básicas apenas em 2023. Júnior da Femac faz a tarefa de casa no combate à fome e segurança alimentar com maestria.