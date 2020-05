Quer ser vereador? Tem chances?

Para ser candidato a vereador, é necessário ser maior de 18 anos, alfabetizado, possuir título de eleitor, estar filiado há um partido eleitoral antes do dia 4 de abril e ter domicílio eleitoral na cidade onde pleiteia o cargo. É fundamental, ter o seu nome aprovado pela convenção do partido.

Fora as questões jurídicas, o candidato tem que ter chances eleitorais, porque política não é para amadores.

O eleitor, em tempos de informações digitais, está mais criterioso, para definir em quem irá votar.

O candidato deverá ter uma longa folha de serviços prestados à cidade. Mas se estiver exercendo um mandato político, também será analisado pela sua conduta e seriedade durante o exercício do cargo público.

Se for empresário, quantos empregos sua empresa gera? Cumpre com seus deveres perante impostos, tributos e obrigações gerados pela receita? E por fim, deverá apresentar idéias que contribuam com desenvolvimento social do seu municipio, porque se for apenas para criticar e falar mal de tudo, é melhor ficar em casa.

O eleitor é muito sábio na hora da escolha de seu candidato e saberá definir com clareza seu voto.