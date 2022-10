Da Redação

Presidente da Câmara

Quem será o novo Presidente da Câmara? Um grande amigo diz: “eleição da Câmara se ganha no último dia”, sempre foi assim. O próximo presidente da Câmara pode assumir a prefeitura se o vice-prefeito Paulo Vital for candidato a prefeito e Júnior da Femac sair por dois meses para eleger o amigo.

Apoios

Quem é Beto e Júnior é Paulo Vital. O slogan criado para 2020 pode ser adaptado e usado em 2024. O grupo vem forte novamente, com uma administração muito bem avaliada de Júnior, com apoio do deputado federal Beto Preto e um candidato testado, Paulo Vital, para correr na busca do votos.

Finados

Quem for ao cemitério em Finados terá uma decepção. Mais de 500 túmulos tiveram suas placas de bronze e estátuas roubadas. O negócio é colocar estátuas de pedra e placas de louça. A prefeitura colocou guarda armada nos cemitérios.

