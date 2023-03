Da Redação

Queijo suíço

A BR-376, que liga Apucarana a Curitiba sem pedágio há mais de um ano, só tem buracos na pista e mato. Quando a concessionária Rodonorte entregou a estrada para o estado no fim do contrato, o asfalto era uma mesa de sinuca, um verdadeiro tapete. Hoje dá vergonha andar nesta estrada. Ontem o DER, com um caminhão e três operários, espalhou massa de asfalto quente nos buracos, sem passar rolo. As novas concessionárias, quando voltarem a atuar nas estradas, vão demorar dois ou três anos para arrumar o que foi estragado neste período sem pedágio.

Fundo partidário

Os partidos políticos receberam mais de R$ 1,185 bilhão com o fundo partidário, uma fortuna. E os partidos já começaram a gastar com pesquisas eleitorais e estruturas das possíveis candidaturas de prefeito. Veja o caso do PL, maior partido, que vai receber cerca de R$ 205 milhões para gastar este ano. Em 2024, os partidos ainda recebem o fundo eleitoral para gastar na campanha.





