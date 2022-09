Da Redação

Apucarana tem 94,6 mil eleitores

Estadual

Os quatro candidatos de Apucarana ao cargo de deputado estadual: Anaizes Silva (PDT), Rodolfo Mota (UNIÃO), Paulo Vital (PSD) e Arilson Chiorato (PT) estão disputando palmo a palmo os bairros da cidade. Todos buscando votos, mas com objetivos distintos, Anaizes marcando seu nome na política, Arilson trabalhando pela reeleição, Mota e Vital fazendo pré- campanha para a prefeitura municipal em 2024.

Entrevistas

Durante esta semana, a RPC entrevista os principais candidatos ao governo do Estado. Nesta terça-feira o convidado será o ex-governador Requião (PT) e na quinta-feira será a vez de Ratinho Jr. Uma boa oportunidade de conhecer melhor as propostas dos candidatos, pois faltam 20 dias para a votação.

Marina

A ex-ministra do Meio Ambiente e ex-candidata a presidente Marina Silva declarou apoio ao candidato do PT à presidência da República. Lula e Marina estavam rompidos há anos e se entenderam após o ex-presidente buscar a reconciliação. Marina é um grande apoio para a candidatura do petista.

