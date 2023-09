Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O PT de Apucarana, comandado pelo deputado estadual Arilson Chiorato, deve apoiar Rodolfo Mota para prefeito de Apucarana. Arilson quer vencer seu adversário político e ex-amigo Beto Preto em Apucarana. Rodolfo, que já foi PT, participa das articulações dos partidos.



continua após publicidade .

PSD Arapongas

O secretário municipal de Governo de Arapongas, Rafael Cita, assinou sua ficha ao PSD do governador Ratinho Júnior. Cita será o candidato a prefeito com apoio de Sérgio Onofre e Ratinho Júnior.

continua após publicidade .

PSD de Apucarana

Com rompimento de Beto Preto e Júnior da Femac, o partido PSD ainda não definiu o candidato em Apucarana. Paulo Vital, vice-prefeito que seria o candidato natural do PSD, rompeu com Júnior da Femac. Beto Preto deve escolher o candidato do PSD entre Paulo Vital e Val Marques.

Quem será?

continua após publicidade .

Quem terá o apoio de Júnior da Femac para disputar a eleição de prefeito? Júnior está no PSD e deve mudar de partido lançando um nome para disputa. Jossuela Pirelli é um nome forte dentro da prefeitura.

5 em 80 anos

A administração Júnior da Femac completa 5 anos neste final de ano de preparação da cidade para comemorar os oitenta anos. A cidade foi preparada para festa, asfalto em 100% das ruas da cidade, mais de 40 prédios foram ou estão sendo construídos, o problema da enchente na região da UPA foi resolvido, e a entrega das 520 casas do conjunto Fariz Gebrin com a realização de uma grande obra de esgoto que atende toda região foi finalizada. Todas escolas, CMEIs e unidades de saúde foram reformadas, no trânsito a cidade ganhou rotatórias e sinalizações e a administração também promove revitalização dos parques Jaboti, Biguaçu e da Raposa. E a cereja do bolo: o Espaço da Feiras. A cidade deu um grande passo para 80 anos.

Siga o TNOnline no Google News