Da Redação

Professora e vereadora Jossuela Pirelli deve ser candidata

A professora e vereadora Jossuela Pirelli deve ser outra mulher a disputar a prefeitura de Apucarana em 2024. Jossuela fez um ótimo trabalho nos esportes e vem trabalhando bem como vereadora. Sem dúvida, seu nome estará na lista de pré-candidatos para as eleições deste ano, entre eles Beto Preto, Paulo Vital, Marli Fernandes, Lucas Leugi e o candidato derrotado Rodolfo Mota.

Costura política

Os políticos estão sumidos. Estão todos trabalhando na costura das federações para disputa da próxima eleição. As federações substituirão as coligações e agora podem ser feitas parcerias desde que durem quatro anos e sejam nacionais e estaduais. As federações têm prazo até primeiro de abril para serem realizadas.