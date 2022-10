Da Redação

Primeira notícia

Na segunda-feira, após a eleição, a primeira notícia será o novo aumento dos combustíveis. O governo segurou os aumentos por causa do pleito e os combustíveis estão sendo vendidos mesmo com valores nacionais abaixo do mercado internacional. Ou seja, acabando a eleição, o aumento será dado. Gasolina barata só daqui quatro anos, na próxima eleição.

Três dias para eleição

Serão divulgadas mais 13 pesquisas nesta quinta, sexta e sábado - véspera da eleição. Teremos pesquisas para todos os gostos. Tudo para confundir a cabeça do eleitor. Eleitor seja frio, escolha o seu candidato, aperte seu número na urna e confirme. Assim você estará votando com sua razão e não votando pela cabeça de outra pessoa.

Edibar já trabalha há tempos

A primeira aparição do personagem Edibar nas redes sociais da Prefeitura de Apucarana foi no dia 24 de maio, no Instagram com divulgação deste post.

