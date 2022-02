Da Redação

Presidente da Câmara de Apucarana comemora

O presidente da Câmara, Poim, é só alegria desde o início da semana. Ele recebeu a notícia que o Governo do Estado publicou o edital de chamamento público para a construção das 35 unidades habitacionais no Distrito de Caixa de São Pedro.

Junto com Apucarana, outros municípios foram contemplados. Os processos são geridos pela Cohapar. Com o edital aberto, as empresas podem se inscrever. Agora é aguardar o desfecho do certame no dia 08 de março.

A autorização para publicação do edital de chamamento para as Casas de Caixa São Pedro foi assinada pelo governador Ratinho Júnior.

