Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Novas reformas

O prefeito Júnior da Femac assinou autorização para reformas e ampliação de quatro escolas. Ao todo serão investidos 4,9 milhões de reais nas obras, que vão gerar 400 novas vagas. As escolas atendidas são do Jardim Marissol, Parque Biguaçu, Residencial Sumatra e Michael Soni/ Recanto do lago.

continua após publicidade .

Obra difícil

A escola José Domingos Scarpelini, localizada no Jardim Interlagos, que começou em 2019, até agora não foi entregue à população. Em maio deste ano, houve uma nova licitação no valor R$ 3,3 milhões para finalizar a obra. A escola é para atender 420 crianças, uma obra complicada que está sempre em segundo plano na Autarquia Municipal de Educação.

Para tudo

A política para nesta sexta-feira e só volta dia 1 de janeiro, com a posse de Lula e dos governadores. Senado, Câmara Federal e Assembleia só funcionam a partir do dia 1 de fevereiro com posse dos novos senadores e deputados. Férias para os políticos.

continua após publicidade .

Hospital da Criança e Maternidade

Como anda obra da maternidade e Hospital da Criança lançada em 2018? Uma obra de 11,8 milhões de reais que seria entregue no segundo semestre deste ano. Até agora nada. Com palavra, o Hospital da Providência, onde está sendo construída a nova ala que vai abrigar o Hospital da Criança, e a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná .

Siga o TNOnline no Google News