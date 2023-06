Da Redação

Carlos Scarpelini reassumiu a Prefeitura de Apucarana em 1987

Em janeiro de 1997, Carlos Scarpelini volta à prefeitura de Apucarana para mais quatro anos de mandato. Faz uma administração visando o social e a saúde. Reforma o PAM, faz asfalto novo, postos de saúde e escolas novas, mas não repete o mandato anterior. Em 2001, volta administrar a cidade Valter Pegorer. Com mais experiência, Valter prioriza a Cidade Educação. Revitaliza a Praça do Redondo e a Praça das Bandeiras, além reformar a rua Oswaldo Cruz. Compra e começa as obras do Cine Teatro Fênix, onde entrega apenas parte do prédio. Faz muito asfalto nos bairros e distritos. Em 2004, vence novamente a eleição e fica até o final de 2008. Reforma o Terminal Urbano e o espaço para Feira dos Produtores, além do parque Biguaçu. Pegorer foi o único político da cidade a ficar 12 anos como prefeito. Sai em alta com a população e elege seu sucessor.



Agência do Trabalhador

Foi na Agência do Trabalhador que Lucas Leugi fez um ótimo trabalho e apareceu para a política, virando vereador. Agora outro jovem, Neno Leiroz, vem se despontando pelo excelente trabalho, só em quatro meses deste ano mais 900 pessoas foram empregadas. Neno Leiroz é forte nome para ser vereador.

Herói

Joel de Oliveira, o vizinho iluminado que teve coragem de correr ao encontro do jovem que disparava tiros na escola em Cambé e conseguiu dominar e segurar o criminoso até que a polícia chegasse, evitando mais mortes na escola deveria ser homenageado pelos governos como herói. Obrigado Joel de Oliveira

