UPA foi inaugurada na gestão de João Carlos de Oliveira

João Carlos de Oliveira assumiu a Prefeitura de Apucarana em 2009 e ficou quatro anos no poder. Fez uma administração com muitos problemas de dívidas herdadas. Fez casas, asfalto, e unidades de saúde. Inaugurou a UPA 24 horas e a colocou em funcionamento. O Senac foi feito no seu mandato e ele também inaugurou no seu período a maior escola pública do município; o Colégio Antônio dos Três Reis de Oliveira. João cuidou das estradas rurais e comprou diversos equipamentos para o pátio de máquinas. Foi no seu mandato que foi feita a tão falada obra da Unifrango. Profissional de finanças, conseguiu manter as contas em dia, mas não conseguiu a reeleição.



Trair e coçar...

...É só começar. O candidato Rodolfo Mota está louco para mudar de partido e disputar a eleição. Hoje no partido União Brasil, a tendência é apoiar o grupo de Lula. Alô, deputado Felipe Francischini, fique de olho aberto.

Lucas PSDB

O vereador Lucas Leugi, que andou tirando foto com deputados do PL em Apucarana, garante que será candidato a prefeito pelo PSDB de Beto Richa. “Política eu faço no fio do bigode, sem traições”, garante Lucas.

Merenda escolar

A merenda premiada de hoje começou em 1989 na administração José Scarpelini. Foi quando a merenda começou a receber reforços de alimentos frescos com verduras, frutas e peixes dos programas da administração municipal. Na gestão Valter Pegorer a Cidade Educação começou a ganhar prêmios. E hoje, na administração Júnior da Femac, a merenda é referência nacional. Um trabalho de longo prazo reconhecido por toda população.

