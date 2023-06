Da Redação

José Domingos Scarpellini, irmão de Carlos, assumiu a prefeitura em 1988, e teve uma administração marcada por grandes obras em Apucarana. "Zé Scarpellini" foi um político de muitos mandatos. Foi eleito pela primeira vez aos 22 anos como vereador, aos 24 anos virou deputado estadual. Perdeu a prefeitura para Mirão em 1976 e voltou a ser deputado estadual em 1978 e 1986. A vitória da prefeitura veio em 1988. Com bagagem e força política no governo estadual, buscou grandes obras para cidade. É dele a construção do calçadão na área central ligando a praça da Catedral a praça do 28 de Janeiro, a implantação do Parque da Raposa, uma das maiores reservas ecológica do Paraná, e a obra da Capela Mortuária. Também fez fez asfalto na cidade toda e na zona rural. Fez o primeiro Ciac, com 104 mil metros, e deixouy 3.200 casas, entre concluídas e em obras, além de erguer 12 ginásios de esportes. Criou o pomar público, implantou programas de psicultura e apicultura, e garantiu plantio de milhares de araucárias e árvores de outras espécies. Zé fez uma administração bela e justa.

Mota prefeito

Rodolfo Mota é pré-candidato a prefeito pelo partido União Brasil. Rodolfo foi candidato a vereador em 2012, ainda garoto, e não conseguiu a vaga mesmo fazendo 1.602 votos pelo PSD, ficando suplente. Em 2013 e 2016, Rodolfo trabalhou na prefeitura, no mandato de Beto Preto, então no PT. Em 2016 passa a ser o vereador mais votado da história de Apucarana com 3.565 votos, 5,29% do total. Em 2020 tenta a prefeitura e faz 31,71% dos votos com apoio de 19.555 eleitores. Agora irá disputar a eleição contra Paulo Vital, Adan Lenharo e Lucas Leugi.

Apoios

O atual presidente Lula irá apoiar os candidatos do PT e seus aliados nas eleições. municipais. Em Apucarana, o presidente pode apoiar o candidato do PT, doutor Ordalone. Já o ex-presidente Bolsonaro deve apoiar o candidato do seu partido, o PL, que vem estudando o nome do empresário Adan Lenharo para composição da chapa.

