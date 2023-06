Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Terminal rodoviário de Apucarana, inaugurado em 1995

Em janeiro de 1993, assume em Apucarana o prefeito Valter Pegorer, um ex-padre que tinha como prioridade atender os carentes. Valter recebe uma prefeitura sem recursos e muitas dívidas. Asfalto era prioridade, principalmente em bairros onde os veículos não conseguiam sair das casas. Valter fez obras na Praça Rui Barbosa e terminou a rodoviária (foto). Fez vários postos de saúde e escolas. Uma administração que ficou marcada pelo empréstimo dos bancos Santos e Itamaraty, dívida hoje impagável.

continua após publicidade .

Grandes obras

Duas grandes obras estão sendo feitas em Apucarana. A revitalização da Avenida Minas Gerais, na saída para Curitiba, com rotatória, duplicação, ciclovia e iluminação especial, uma grande obra de 10 milhões de reais em investimentos.A outra é o Hospital de Apucarana,um sonho antigo que está sendo realizado, uma obra de 18 milhões de reais.

continua após publicidade .

Poder

Político adora poder e quando vence uma eleição fica apaixonado no poder que passa ter. O poder é bom demais.Em cidades pequenas e médias, o poder do político faz ele ser o cara da cidade, o cara que manda em tudo. Só que a maioria dos políticos não consegue conviver com o fim do mandato e muitos não conseguem desapegar do poder. Tem um ditado que diz: “Dê o poder para o homem e você vai conhecer quem é”.

Vital candidato

O vice-prefeito Paulo Vital é candidato a prefeito na próxima eleição. Vital é advogado, foi procurador do município nos mandatos de Beto Preto e Júnior da Femac de 2013 a 2019.Em 2020 foi eleito vice-prefeito. No ano que vem deve disputar a eleição com Rodolfo Mota, Adan Lenharo e Lucas Leugi.

Siga o TNOnline no Google News