Prefeitos/tempo

O ex-prefeito Valter Pegorer administrou a cidade por três mandatos, 12 anos. Carlos Scarpellini por dois mandatos, 10 anos. Mirão por 6 anos, Beto Preto 6 anos e Júnior da Femac pode ficar 6 anos como prefeito.

Mulheres

As mulheres estão em alta neste governo Lula. São onze mulheres ministras, presidente do Banco do Brasil e Caixa Econômica com mulheres. E mais, Gleisi Hoffmann na presidência do PT e Janja a primeira dama.

Cereja do bolo

A Secretaria das Cidades, antiga Secretaria de Desenvolvimento do Governo Ratinho Júnior, a mais cobiçada pelos políticos, ficou com o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, de 38 anos, neto do ex-governador Paulo Pimentel. A secretaria deve ser o trampolim para disputar a prefeitura de Curitiba.

Empregos

43 milhões de pessoas empregadas com carteiras assinadas. Foram 2,5 milhões de empregos com carteira assinada só em 2022. A migração do trabalho informal para o emprego com carteira assinada tem aumentado o número de empregos.

