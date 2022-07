Da Redação

Junior da Femac começou sua campanha para prefeito subindo em um prédio em obras

Junior da Femac começou sua campanha para prefeito subindo em um prédio em obras com o seu capacete de engenheiro e anunciando que grandes obras seriam feitas nos próximos quatro anos que mudariam a cara de nossa cidade.

Engenheiro de profissão, foi o grande incentivador do novo plano diretor, liberando a construção de novos prédios residenciais. Já no início do mandato fez muito asfalto, fechando 100% das ruas da cidade com pavimentação. Depois, passou a fazer rotatórias, liberando o trânsito, novas redes de esgoto, o Espaço das Feiras - que foi uma ideia genial -construção de novas escolas e revitalização de prédios públicos, unidades de saúde, novos ginásios de esportes e piscinas aquecidas. Ampliou o Cisvir, reformou praças, terminou as obras das casas do residencial Fariz Gebrim e colocou muita iluminação na cidade - luz moderna de Led, que garante a segurança da população.

Nos últimos dias, anunciou duas grandes obras: a revitalização e a duplicação da entrada da cidade de quem vem de Curitiba, uma obra de cerca de R$ 10 milhões e agora acaba de assinar a autorização para licitação da obra do Hospital de Apucarana, de investimento de aproximadamente R$ 20 milhões.

O engenheiro Júnior da Femac quer entregar o hospital pronto em 2024, uma obra que levará Júnior para o topo da história de Apucarana, como o prefeito que construiu o tão sonhado Hospital de Apucarana.

A cidade já teve prefeitos agricultores, empresários, atleta, religioso e médico. Mas foi um prefeito engenheiro que está realizando as obras para mudar a nossa cidade.

