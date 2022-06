Da Redação

Júnior da Femac

Junior das Obras

Caso Júnior da Femac consiga entregar as três creches paradas, a escola José Domingos Scarpelini, obra da entrada da cidade, iluminação na cidade toda, rotatórias, entregar as casas do Fariz e fazer o Hospital Apucarana, será o prefeito que mais obras fez na cidade em todos os setores.

Vota Apucarana

O prefeito de Apucarana, Júnior da Femac, foi umas dez vezes em Curitiba, para conseguir junto ao governo do estado a obra da entrada da cidade. Se a gente tivesse um apucaranense deputado estadual tudo seria mais fácil. Vota Apucarana.

Apoios

O governador Ratinho Júnior conta com a maioria dos prefeitos dos 399 municípios do Paraná, assim como a maioria dos deputados estaduais e dos deputados federais que hoje têm mandatos. É muito bom disputar a reeleição.

Preço

Começou a queda dos preços dos combustíveis nos postos de todo o Brasil. Em São Paulo, em alguns postos a queda chegou a R$ 0,80. Caso o Paraná também abaixe o ICMS em 18%, os preços também terão redução.

